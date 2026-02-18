ЦБ обсуждает с кабмином системные решения в вопросе регулирования криптовалют

Мошенники пользуются тем, что рынок серый, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России подготовил свои предложения по системным решениям в вопросе регулирования криптовалют, сейчас это обсуждается с правительством РФ. Об этом на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мошенники пользуются тем, что рынок серый. <…> Системное решение - это, конечно, регулирование криптовалюты с введением ответственности за операции вне регулируемого сегмента. Сейчас такие изменения готовятся, мы сделали свои предложения, обсуждаем с правительством", - сказала она.