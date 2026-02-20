Число квалифицированных инвесторов в Петербурге увеличилось на 13%

Они предпочитают вкладывать деньги в облигации и акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Число квалифицированных инвесторов в Петербурге за 2025 год увеличилось на 13%, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

"Чаще всего петербуржцы инвестируют в фонд "Ликвидность", фонд недвижимости "РД 2", длинные ОФЗ и акции Сбербанка, "Лукойла" и "Газпрома", а также привилегированные акции Ленэнерго. Для дополнительной диверсификации портфеля инвесторы используют валютные активы. Это подтверждает взвешенный подход к инвестированию. Примечательно, что количество квалифицированных инвесторов в регионе за год увеличилось на 13%", - сообщили в пресс-службе.

В среднем портфеле петербургского инвестора шесть инструментов. Как и в целом по стране, они предпочитают вкладывать деньги в облигации и акции. На эти инструменты в портфелях петербуржцев приходится 43% и 29% соответственно. Третий по популярности актив - паевые инвестиционные фонды. Их доля в среднем портфеле составляет 25% - это выше, чем в среднем по всем клиентам брокера (19%). На четвертом месте с долей 3% - денежные средства и драгметаллы. Их доля чуть ниже, чем в целом по всем клиентам брокера (4%).

Половина всех операций приходится на паи фондов, треть - на облигации и акции. При этом инвесторы с крупным капиталом стали чаще интересоваться защитными стратегиями и долгосрочным планированием финансов.

"Рынок ожидает постепенного снижения ключевой ставки к концу года. На этом фоне большим спросом пользуются долгосрочные государственные облигации. Такой подход позволяет зафиксировать текущую доходность около 14% годовых на долгий срок, а с учетом вероятного роста цены облигаций итоговая доходность стратегии на горизонте 1 года может превысить 25%", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.