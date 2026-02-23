Биткойн и Ethereum снижаются в пределах 4%

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Стоимость двух крупнейших по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum (ETH) - снижается в пределах 4%, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 09:57 мск курс биткойна снижался на 3,38% - до $65,747 тыс., Ethereum - на 4,87%, до $1,879 тыс.

По данным портала Coinmarketcap, совокупная капитализация криптовалютного рынка достигает $2,26 трлн. Из этого объема на биткойн приходится $1,315 трлн, или 58,2%, на Ethereum - $227,034 млрд, или 10,1%.

Согласно данным платформы Coinglass, за последние сутки на мировых криптобиржах были ликвидированы позиции более 137 тыс. трейдеров на общую сумму свыше $481 млн. Наибольший объем ликвидаций пришелся на биткойн - $224,85 млн. При этом около $434 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, еще $47,55 млн - на короткие. Крупнейший ордер на ликвидацию за последние сутки был зафиксирован на криптобирже HTX в торговой паре BTC-USDT на сумму $61,51 млн.