Сербия допустила участие Росатома в подготовке национальной ядерной программы

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович указала, что ведется диалог с различными технологическими партнерами

БЕЛГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович провела переговоры с генеральным директором российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, в ходе которых обсуждалось развитие сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Об этом говорится в распространенном ведомством сообщении.

Как отметила Джедович-Ханданович, Белград рассматривает возможность привлечения российских компетенций на подготовительном этапе формирования национальной ядерной программы. "Мы находимся на перекрестке планирования будущего электроэнергетического сектора и в начале долгого пути. Я горжусь тем, что спустя 35 лет мы отменили закон о запрете строительства атомных электростанций и начали закладывать основы будущего развития ядерной энергетики в Сербии", - подчеркнула министр.

Она указала, что страна ведет диалог с различными технологическими партнерами. "Мы учимся у разных партнеров на предварительном и подготовительном этапе развития ядерной программы, и Росатом, как один из мировых лидеров, который уже 80 лет строит атомные электростанции и развивает ядерные программы в странах по всему миру, мог бы стать ценным партнером для обмена знаниями и поддержки в подготовительной фазе развития ядерной программы", - отметила Джедович-Ханданович.

Министр напомнила, что Сербия планирует расширять генерирующие мощности и нуждается в стабильных источниках базовой энергии. "Новый источник необходим с учетом экономического роста, внедрения новых технологий, развития искусственного интеллекта и декарбонизации энергетического сектора. Принятые в стране стратегические документы рассматривают ядерную энергетику как опцию после 2040 года, а правительство до конца месяца должно одобрить создание Национальной организации по реализации ядерной программы" - подчеркнула она.

"Первую и вторую фазу ядерной программы мы планируем завершить до 2032 года. На подготовительном этапе сотрудничаем с французской компанией EDF и готовы взаимодействовать и с другими носителями технологий. К тому моменту технология малых модульных реакторов будет более развита, чем сегодня, и мы сможем рассматривать их как вариант. Когда мы институционально, регуляторно и кадрово подготовимся, сможем выбрать партнера, поставщика технологии, и перейти к процессу строительства, чтобы после 2040 года иметь атомную электростанцию в сети", - заявила министр.

Лихачев, как сообщило сербское министерство, представил возможности госкорпорации и выразил готовность к экспертному взаимодействию. "Росатом является мировым лидером в ядерной энергетике и сейчас реализует около 30 энергоблоков большой и малой мощности в девяти странах, включая Китай, Индию, Египет, Турцию и Венгрию. С Сербией в рамках рабочей группы мы могли бы обмениваться опытом и знаниями. Наши специалисты могут сотрудничать в таких областях, как информирование и просвещение общественности, укрепление кадрового потенциала и анализ нормативно-правовой базы", - указал Лихачев.