Разрыв между средней пенсией в регионах составил более 23 тыс. рублей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией в российских регионах в январе 2026 года составила 23 327 рублей. Это следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Средний размер пенсионного обеспечения: Чукотский автономный округ - 41 932 рубля, Республика Дагестан - 18 605 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в январе 2026 года составил почти 25,3 тыс. рублей, за год сумма выросла примерно на 2 тыс. рублей.

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.