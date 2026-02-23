В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

Он не нарушает санкционный режим, указал премьер-министр республики

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что Евросоюз не введет санкции против нефтяного терминала Кулеви, так как он не нарушает санкционный режим.

"Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию в связи с Кулеви. Эта информация подтверждает то, что санкционный режим в Кулеви не нарушается. Это достоверная информация, с которой мы поделились с Евросоюзом. Исходя из этого, мы надеемся, что Кулеви не попадет в санкционный список", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Как сообщало 9 февраля агентство Reuters, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии - за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Речь идет в том числе о терминале Кулеви, который находится в Западной Грузии на побережье Черного моря. Евросоюз планировал принять 20-й пакет санкций к 24 февраля, однако, как заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, новый пакет рестрикций не успеют принять к указанной дате.