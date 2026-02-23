Более 800 человек уехали из нижегородского аэропорта в Москву на автобусах

Причиной стали ограничения на вылет самолетов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 февраля. /ТАСС/. Более 800 человек отправились из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах из-за ограничений в аэропортах, сообщили в нижегородском аэропорту.

"По решению авиакомпаний 855 пассажиров отправились в Москву организованными трансферами на 15 автобусах, более 100 человек уехали в столицу самостоятельно наземным транспортом. Остальные пассажиры ожидали свои вылеты в терминале, с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, предоставлялся мягкий инвентарь и горячее питание", - говорится в сообщении.

После снятия ограничений в аэропортах Москвы все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в аэропорты назначения. Всего аэропорт принял в качестве запасного 29 рейсов, из них 11 - международных, в том числе четыре, выполняемые на широкофюзеляжных самолетах.