Сийярто: Венгрия получила от РФ данные об устранении повреждений на "Дружбе"

Украина не возобновляет транзит нефти исключительно по политическим причинам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Венгрия получила от России информацию о том, что все повреждения нефтепровода "Дружба" устранены, он полностью готов к работе; Украина не возобновляет транзит нефти исключительно по политическим причинам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, беседуя с журналистами перед началом встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Читайте также Кризис в Словакии и прокачка через Хорватию. Ситуация с поставками нефти РФ

"Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода "Дружба" находятся в рабочем состоянии - как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод "Дружба" может функционировать", - сказал глава МИД.

"Поэтому возобновление и сроки транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" по-прежнему зависят исключительно от решения украинского государства. Тот факт, что украинцы не возобновляют транспортировку по трубопроводу, является политическим шантажом Венгрии, поскольку это политическое, а не техническое или физическое решение", - подчеркнул Сийярто.