Франция хочет использовать военные средства для блокирования "теневого флота"

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Франция планирует добиться полного блокирования перевозок российской нефти "теневым флотом", для чего намерен использовать военные средства. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в преддверии встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Мы выступаем за полный запрет морских перевозок в рамках нашей борьбы с "теневым флотом". Это тема, которую мы обсуждаем как здесь, в Брюсселе, так и с членами Группы семи", - сказал он.

Министр добавил, что внесение новых судов в санкционные списки "не ждет принятия 20-го, 21-го или 22-го пакета санкций", а происходит по мере поступления информации. По его словам, одним из основных компонентов данной стратегии по препятствованию морским перевозкам в обход европейских санкций является "использование военных средств". "Это произошло дважды за последние месяцы, когда французские военные средства были использованы для пресечения передвижений судов "теневого флота", - напомнил Барро.

Говоря же о 20-м пакете санкций против России, который будет обсуждаться на этой встрече в Брюсселе, он заверил журналистов, что "вопрос не в том, будет ли он принят, а когда он будет принят". При этом министр не смог уточнить сроки его принятия.

Венгрия объявила 22 февраля о решении заблокировать 20-й пакет санкций против РФ, пытаясь таким образом добиться от Брюсселя, чтобы тот заставил Киев возобновить транзит нефти по "Дружбе". Ранее правительство Венгрии в ответ на недружественные действия Украины прекратило поставлять ей дизельное топливо и предупредило, что может принять "ряд других контрмер". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на встречу с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, подтвердил неизменность позиции венгерских властей.

Ранее источник в дипломатических кругах Брюсселя заявил ТАСС, что Еврокомиссия (ЕК) в 20-м пакете санкций подгоняет юридические основания для перехвата танкеров с российской нефтью, что вызывает острые опасения у ряда стран Евросоюза по поводу рисков военного столкновения с Россией на море. Собеседник агентства подчеркнул, что "законность любых силовых действий, предпринятых на основании [односторонних] санкций Евросоюза, не будет признана Россией и многими другими странами, что сделает угрозу прямого военного столкновения реальной".