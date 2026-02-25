Патрушев призвал создать перечень судового оборудования, которое нужно разработать

Также должны быть определены предприятия, способные создать и производить современное судовое оборудование в необходимых объемах и с надлежащим качеством, отметил помощник президента России

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость создания общей номенклатуры судового комплектующего оборудования, которое нужно разработать для обеспечения технологического суверенитета отрасли.

"В целях повышения эффективности мер по разработке и производству российского судового оборудования в рамках разрабатываемой программы строительства гражданских судов до 2050 года нужно сформировать общую номенклатуру комплектующего оборудования, в том числе механизмов и агрегатов, которые нужно разработать в целях обеспечения технологического суверенитета отрасли", - заявил Патрушев в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота.

Также, по его словам, должны быть определены предприятия, способные создать и производить современное судовое оборудование в необходимых объемах и с надлежащим качеством.

"Для этих предприятий следует спланировать меры государственной поддержки, что не исключает инициативного обращения разработчиков оборудования за субсидиями", - резюмировал помощник президента.