Патрушев предложил Минпромторгу проработать поддержку производства судовых агрегатов

Помощник президента подчеркнул, что обязательным условием для предоставления льгот должна стать гарантированная установка российского оборудования на строящихся судах

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Минпромторгу РФ нужно проработать меры поддержки серийного производства отечественного судового комплектующего оборудования за счет субсидирования цены или временного введения налоговых льгот. На это указал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота.

"Минпромторгу России необходимо ускорить введение в действие системы грантов производителям пилотных партий российского комплектующего оборудования, а также проработать вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки его серийного изготовления за счет субсидирования цены или временного введения льготного налогового режима", - заявил помощник президента.

Патрушев подчеркнул, что обязательным условием для предоставления этих льгот должна стать гарантированная установка российского оборудования на строящихся судах.

"Наращиванию серийности производства отечественных узлов и агрегатов будет способствовать также их унификация, позволяющая применять оборудование как в гражданском, так и в военном судостроении", - добавил он.