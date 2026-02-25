ТАСС: Европа импортировала более 60 млрд куб. м СПГ с начала отопительного сезона

Европейские ПХГ заполнены на 30,59%

Редакция сайта ТАСС

© Dan Kitwood/ Getty Images

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Европа со старта отопительного сезона в октябре импортировала более 60 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe.

Потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС за период октября 2025 года - февраля 2026 года превышают 60 млрд куб. м.

Отбор из ПХГ 23 февраля составил порядка 280 млн куб. м. а закачка - 69 млн куб. м. Суммарный показатель изъятий из хранилищ с начала месяца является лишь пятым максимальным для февраля. Общий объем топлива в ПХГ сейчас составляет около 33,8 млрд куб. м. Страны ЕС израсходовали весь газ, который закачали в хранилища летом, и начали отбор из оставшихся с предыдущих лет запасов.

Температура в Европе в ходе текущей недели оказывается заметно выше, чем в предыдущую семидневку.

В настоящее время ПХГ Европы заполнены на 30,59% (на 16,58 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет). Абсолютный минимум газа в хранилищах Европы был зафиксирован в марте 2018 года - 17,7%.

Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 64 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет порядка 58 млрд куб. м, что уже на 3 млрд куб. м больше закачанных летом объемов. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 134-й день с момента достижения максимума их заполнения на 6% превышает средний показатель на этот день за предыдущие пять лет.