Роскачество предупредило об опасности дорожных реагентов

По данным ведомства, большинство реагентов, которые россияне покупают для обработки придомовых территорий и загородных участков, работают эффективно, но могут нанести вред имуществу и вводят покупателей в заблуждение

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Противогололедные материалы вызывают коррозию металлов и ускоренное разрушение металлических частей автомобилей, ворот, садовой техники и инструментов, а также бетонных конструкций, говорится в исследовании Роскачества.

"Почти все исследованные смеси оказывают сильное воздействие на металл, превышая опережающие требования Роскачества в среднем в 3 раза. Высокая коррозионная активность означает ускоренное разрушение металлических частей автомобилей, ворот, садовой техники и инструментов. Почти половина реагентов также наносят ущерб бетонным конструкциям. Они способны разрушать тротуарную плитку, отмостки, бетонные дорожки и фундаменты при регулярном применении", - отмечается в исследовании.

Всего эксперты проверили продукцию 21 торговой марки по 15 показателям безопасности, эффективности и достоверности маркировки. Только шесть брендов ("Алтын орда", Master Road, "Фабрика камня", "Витадор", "Огонь" и "Руссоль") соответствует обязательным требованиям законодательства, хотя и не дотягивает до повышенных стандартов Роскачества. При этом большинство реагентов, которые россияне покупают для обработки придомовых территорий и загородных участков, работают эффективно, но могут нанести вред имуществу и вводят покупателей в заблуждение.

Более двух третей исследованных образцов (Mr. Defroster, Gigant, BioNord, Winters Active, "Сила Суздаля", Goodhim, Rockmelt, Barn, Fertika, Master Road, Nadzor, "Девон", "Магия радуги", Uoksa) не соответствуют заявленной на этикетке рабочей температуре. Фактически реагент перестает эффективно плавить лед при более высокой температуре, чем обещает производитель, отметили эксперты. У шести торговых марок ("Сила Суздаля", Goodhim, Barn, Fertika, Nadzor, Rockmelt) фактический химический состав не совпадает с указанным в маркировке.

При этом распространенное мнение о том, что противогололедные реагенты "разъедают" обувь, не подтвердилось. Степень воздействия на кожу обуви у всех образцов находится в пределах нормы, однако солевые кристаллы могут механически повреждать покрытие и оставлять разводы. У четырех товаров показатель pH превышает 9, что говорит о повышенном щелочном воздействии, рассказали в Роскачестве.

При выборе реагента для дома и загородного участка эксперты советуют ориентироваться на состав: хлористый натрий (обычная соль) работает примерно до минус 10 градусов по Цельсию, хлористый кальций - до минус 30 градусов по Цельсию. Также рекомендуется тщательно мыть колеса и кузов автомобиля после поездок по обработанным дорогам, на участке использовать реагенты точечно и не злоупотреблять ими на бетонных покрытиях и обращать внимание на внешний вид гранул - у них должны быть однородный цвет и угловатая форма.