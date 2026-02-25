Miami Herald: США расширят экспорт топлива частному сектору Кубы из-за кризиса

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти США на фоне энергетического кризиса на Кубе планируют нарастить экспорт топлива на остров при условии, что его будет получать частный сектор страны. Об этом сообщила американская газета Miami Herald со ссылкой на источники.

"Мы хотим увеличить поток топлива из США на Кубу при условии, что его конечным получателем будет частный сектор", - сообщил один из собеседников газеты.

По информации издания, американские власти скоро выпустят новые правила экспорта, снимающие ограничение на объем поставляемой нефти. Владельцам бизнеса на Кубе удается в небольших количествах покупать горючее в США и переправлять его на остров. По словам юристов, такие меры не нарушают эмбарго на поставки топлива на Кубу, если у поставщика есть лицензия от Министерства финансов США на продажу горючего кубинским частникам, однако подобные разрешения есть у очень малого числа американских компаний. Собеседники газеты уверены, что власти Кубы не будут вмешиваться в поставки топлива частному сектору.

В США 29 января был подписан указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Вашингтон наложил эмбарго на любые поставки и так дефицитного на острове топлива - ранее США добились прекращения поставок нефти на Кубу из Мексики и Венесуэлы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил о решительном осуждении этих мер, которые грозят островному государству "тотальной блокадой поставок топлива", "являются нарушением всех принципов международной торговли" и создают "экстремальные условия" для жизни кубинского народа.

Посольство России в Гаване заявило, что Москва в ближайшее время начнет поставки нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи.