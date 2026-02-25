Fix Price добавил возможность подтверждения возраста через Max на всех кассах

Внедрение технологии позволяет минимизировать время совершения покупки, отметили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price внедрил возможность подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах своих магазинов в России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сеть запустила новый функционал на всех кассах самообслуживания (КСО) в декабре 2025 года, а в феврале 2026 года он заработал также и на обычных кассах. На сегодня это более 25 тыс. касс в более чем 7 тыс. магазинах Fix Price в России", - говорится в сообщении.

Теперь покупателям для подтверждения возраста не обязательно брать с собой удостоверение личности, достаточно смартфона: верификация осуществляется с помощью "Цифрового ID" - динамического QR-кода, который генерируется в мессенджере Max через приложение "Госуслуги". Внедрение этой технологии позволяет минимизировать время совершения покупки, сократить очереди, снизить нагрузку на кассиров, увеличить поток покупателей магазина, отметили в компании.