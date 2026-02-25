Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2025 год составила 502,1 млрд рублей

Показатель упал на 8,9% по сравнению с рекордным результатом 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год составила 502,1 млрд рублей, что на 8,9% ниже рекордных результатов 2024 года. Это следует из отчетности ВТБ.

Ранее в ВТБ прогнозировали чистую прибыль за 2025 год на уровне около 500 млрд рублей. Таким образом, группа перевыполнила стратегический план по совокупной чистой прибыли за первые два года текущей трехлетней стратегии.

"Группа ВТБ готова к успешному завершающему году трехлетнего стратегического цикла и выполнению заложенных в стратегии целей по прибыли и рентабельности капитала", - прокомментировал итоги года журналистам первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

По итогам четвертого квартала 2025 года группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 121,3 млрд рублей, что на 31,2% ниже аналогичного периода годом ранее.

Активы группы с начала года выросли на 2,3%, до 36,9 трлн рублей.

Кредиты и средства клиентов

По состоянию на 31 декабря 2025 года объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 24,5 трлн рублей, увеличившись за 2025 год на 3,1%. В четвертом квартале рост совокупного кредитного портфеля группы составил 2,2%. Кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 года на 6,8%, до 7,3 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам по итогам 2025 года увеличился на 7,9%, до 17,2 трлн рублей.

По итогам 2025 года совокупные средства клиентов группы ВТБ увеличились на 3,6%, достигнув на отчетную дату 27,9 трлн рублей. Рост в четвертом квартале составил 6,2%. Средства физических лиц выросли с начала года на 7,7%, до 14 трлн рублей. Средства клиентов - юридических лиц сократились с начала 2025 года на 0,2%, до 13,9 трлн рублей. Таким образом, доля розницы в средствах клиентов составила 50% по сравнению с 48% на конец 2024 года.

Рост комиссионных доходов

Чистые комиссионные доходы по итогам четвертого квартала составили 80,9 млрд рублей, сократившись на 1,8% год к году. При этом по результатам 2025 года чистые комиссионные доходы выросли год к году на 14,2%, достигнув 307,1 млрд рублей. Как пояснили в банке, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на резервы и персонал

В четвертом квартале 2025 года расходы на создание резервов составили 79,1 млрд рублей по сравнению с роспуском резервов в размере 73 млрд рублей в четвертом квартале 2024 года. Расходы на создание резервов по результатам 2025 года составили 200,3 млрд рублей, увеличившись в 10 раз год к году на фоне роспуска резервов в 2024 году благодаря урегулированию ряда займов в недружественных валютах заемщиков из дружественных юрисдикций.

Расходы на персонал и административные расходы в четвертом квартала составили 179,2 млрд рублей и 560,3 млрд рублей за 2025 год, увеличившись год к году на 15% и на 17% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы.