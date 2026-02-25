Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Курс юаня рос до 11,08 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0, 27% - до 2 784,8 и 1 144,75 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,075 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 787,53 пункта (+0,37%), индекс РТС составлял 1 145,87 пункта (+0,37%). В это же время курс юаня рос на 4,35 копейки, до 11,095 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 0,33% и находился на уровне 2 786,51 пункта.