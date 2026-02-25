ФАС добилась выплаты предпринимателям 855 млн рублей задолженности

По данным службы, с 2024 года корпорация направила в ФАС 194 обращения о неоплате по договорам, заключенным с субъектами МСП

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ФАС России добилась выплаты задолженности перед предпринимателями на сумму 855 млн рублей. Работа велась совместно с Корпорацией МСП по обращениям о неплатежах в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным службы, с 2024 года корпорация направила в ФАС 194 обращения о неоплате по договорам, заключенным с субъектами МСП. ФАС России и ее территориальные органы вынесли постановления о назначении административных наказаний по 72 фактам нарушений. Материалы еще по 104 обращениям находятся в производстве. По 18 обращениям в возбуждении дел отказано в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

"В результате удалось добиться выплаты заказчиками задолженности на сумму 855 млн рублей, - отметили в ФАС. - Также с 2022 года служба вынесла 1 481 постановление о назначении наказания в виде предупреждения и 703 штрафа за нарушения сроков оплаты по договорам в рамках 223-ФЗ на сумму 28,5 млн рублей".

В ФАС добавили, что продолжают прорабатывать меры по совершенствованию реагирования на нарушения сроков оплаты договоров и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, служба планирует создать на своем сайте отдельный функционал для подачи соответствующих обращений.