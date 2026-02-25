В Max можно подтвердить совершеннолетие, статус многодетного и студента

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подтверждение совершеннолетия, статуса многодетного, студента или пенсионера возможно через сервис "Цифровой ID" в национальном мессенджере Max, сообщили в Минцифры РФ.

Эта операция безопасна, так как "Цифровой ID" невозможно передать или продать другому человеку, поскольку сам сервис действителен только на том устройстве, на котором он создавался, отметили в министерстве.

"Подтверждать совершеннолетие, статус многодетного, пенсионера или студента стало удобнее. Добавьте документы с "Госуслуг" в "Цифровой ID" в Мах и используйте их QR-код наравне с бумажными аналогами", - сообщили в министерстве.

Там пояснили, что для подключения этой функции необходимо обновить приложение мессенджера до последней версии, перейти в раздел "Цифровой ID", нажать "Добавить документы" и авторизоваться через "Госуслуги", а затем предоставить разрешение на обработку данных в "Госуслугах". "Электронные документы действуют наравне с бумажным, использовать их можно по желанию", - добавили в министерстве.

В Минцифры указали, что "Цифровой ID" невозможно передать или продать другому человеку, поскольку сам сервис действителен только на том устройстве, на котором он создавался. При сканировании QR-кода персональная информация пользователя остается недоступной, а также отсутствует возможность сделать скриншот "Цифрового ID", поскольку вместо QR-кода на фото будет белый экран, отметили в министерстве.