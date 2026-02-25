В Томске аграрии потеряли 38 млн рублей из-за промерзания почвы в 2025 году

Гибель урожая зафиксировали на площади 1,3 тыс. га

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Промерзание почвы и обильные осадки привели к гибели урожая и убыткам на 38 млн рублей в Томской области по итогам 2025 года. Об этом сообщил замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер на пресс-конференции.

"Уже осенью, когда у нас был октябрь месяц, мы получили осадки, именно в трех главных растениеводческих районах Томской области: Кожевниковский, Томский и Шегарский, где мы получили промерзание почвы, которое, к сожалению, не позволило нам в полном объеме собрать урожай. Гибель зафиксирована где-то на площади 1,3 тыс. га. Предварительный ущерб мы оценивали в 38 млн рублей", - сказал Ратнер.

Он отметил, что в 2025 году режим муниципального ЧС из-за гибели урожая вводили в трех районах региона: Кожевниковском, Томском и Шегарском.

По данным пресс-службы областной администрации, в 2025 году повысилась урожайность зерновых (+27%) и картофеля (+10%) в сравнении с прошлым годом. Овощей в регионе собрали на 5% меньше.

В 2024 году во всем регионе вводили режим ЧС из-за угрозы потери урожая зерновых. Обильные дожди в августе и сентябре привели к переувлажнению почвы, гибель посевов была зафиксирована на площади в 3 тыс. га.