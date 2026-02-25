"Дочка" Linde подала апелляцию на взыскание по иску Амурского ГПЗ

"Газпром переработка Благовещенск" подавала иск на 80 млрд рублей к компаниям германской группы из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Линде инжиниринг рус" - российская дочерняя компания германской группы Linde - подала апелляцию на взыскание 80 млрд рублей по иску Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) из-за нарушений и пожаров. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В конце января Арбитражный суд Амурской области полностью удовлетворил иск "Газпром переработка Благовещенск" (выступает инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ) на 80 млрд рублей к Linde. "Газпром переработка Благовещенск" подавала иск к компаниям германской группы Linde из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте. Компания изначально заявляла претензии к Linde на 85,733 млрд рублей, но затем уменьшила их на 5,5 млрд рублей.

Российская сторона обосновала свои требования тем, что по результатам расследования причин пожаров 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года на Амурском ГПЗ было установлено, что их причиной стала разгерметизация фильтров на установке из-за многочисленных нарушений в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования.

В свою очередь, Linde считала, что причиной пожара на Амурском ГПЗ стало качество строительно-монтажных работ инжиниринговой компании "НИПИгаз".

Ответчиками по иску к Linde являлись Linde INC, Linde Gas & Equipment INC, Linde PLC, Linde Russia UK Limited, Linde UK Holdings No.2 Limited, Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH и Linde GmbH. В качестве третьих лиц указывались ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Криостар рус", АО "Линде газ рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде газ Липецк", ООО "Линде инжиниринг рус", ООО "Праксэа рус", ООО "Линде газ Новотроицк", ООО "Линде азот Тольятти" и инжиниринговая компания "НИПИгаз".

В январе 2016 года "Газпром" заключил соглашение с Linde на поставку основного технологического оборудования на Амурский ГПЗ для получения гелия и ценных компонентов для нефтехимии. В 2022 году Linde ушла из России, но "Газпром" самостоятельно продолжил реализацию проекта. Российская компания указала, что Linde прекратила деятельность на территории РФ в 2022 году и фактически приостановила исполнение своих обязательств по контракту.

Об Амурском ГПЗ

Амурский ГПЗ - один из инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, должен стать якорным предприятием центра глубокой переработки газа.

На заводе будет перерабатываться природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно, метана (38 млрд куб. м), этана (2,4 млн тонн), пропана и бутана (1,5 млн тонн), пентан-гексановой фракции (200 тыс. тоннр).