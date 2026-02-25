В Новосибирске на строительство станций метро и депо нужно более 10 млрд рублей

По словам мэра города Максима Кудрявцева, без федерального финансирования реализовать планы будет "очень сложно"

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Предпочтительным вариантом развития новосибирского метрополитена является строительство двух станций и метродепо на Дзержинской линии. Работы оцениваются в более чем 10 млрд рублей, сообщил в пресс-центре ТАСС мэр города Максим Кудрявцев.

Для определения дальнейших планов по строительству подземки проводится корректировка генеральной схемы развития метрополитена. В то же время завершена работа над проектной документацией левоперегонного тоннеля между станциями Дзержинской линии "Березовая роща" и "Золотая нива", документы отправлены на госэкспертизу.

"Конечно, мы с проектировщиками находимся в тесном контакте, и понимаем, какое направление уже на этом этапе предпочтительнее. Пока это Дзержинская ветка - две станции метрополитена и метродепо. Пока мы не готовы сумму называть, сколько это будет точно, но это точно больше 10 млрд рублей. Это огромные средства, в бюджете города Новосибирска таких денег нет", - сказал он.

Кудрявцев добавил, что без федерального финансирования реализовать планы будет "очень сложно".

О метро Новосибирска

В составе Новосибирского метрополитена действуют две линии - Ленинская и Дзержинская - из 14 станций. Последняя из них - "Спортивная" (Ленинская ветка) - была введена в эксплуатацию в 2025 году. Изначально станцию планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, однако сроки неоднократно переносились. Предыдущая, 13 станция, была введена в 2011 году.