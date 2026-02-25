В России заблокировали 3,8 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД

Среди них - страницы онлайн-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и содержащую запрещенные компоненты

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС./ Роспотребнадзор заблокировал 3,8 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД с 15 января. Об этом сообщили в канале ведомства в мессенджере Max.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано 3,8 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди таких ресурсов - страницы интернет-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и содержащую запрещенные компоненты. В списке также встречались таблетки и пастилки с превышенными дозировками витаминов С и В12 - в 1,1 и 555,6 раза соответственно.

Роспотребнадзор напомнил, что основанием для блокировки таких интернет-ресурсов является приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года. В нем перечислены сведения в интернет-публикациях, которые могут служить основанием для принятия решений о внесении доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Мероприятия проводятся во взаимодействии с Роскомнадзором и направлены на снижение рисков для здоровья населения и на соблюдение требований законодательства.

Роспотребнадзор подчеркнул, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов, а при сомнениях в качестве или происхождении товара - обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра.