В России количество фальшивых банкнот в обращении в 2025 году снизилось на 20%

По данным ЦБ, оно составило 6,565 тыс. штук

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество поддельных банкнот в обращении в России в 2025 году сократилось на 20% и составило 6,565 тыс. штук, говорится в материалах ЦБ РФ.

"За год количество поддельных банкнот в обращении сократилось на 20% - до 6,565 тыс. штук. В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась всего 1 фальшивка", - отметил регулятор.

Чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов - 5 000 (62%) и 1 000 рублей (31%). Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

Число поддельных банкнот иностранных государств, наоборот, выросло на 44% (прежде всего, за счет фальшивых долларов). Всего было обнаружено 2,703 тыс. подделок.