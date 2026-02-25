В Сочи открылись Зимние спортивные игры "Роснефти"

Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. В Олимпийском парке Сочи стартовали XIV Зимние спортивные игры "Роснефти", сообщили в компании. Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля на объектах Олимпиады 2014 года.

"В период с 25 по 28 февраля сильнейшие спортсмены-нефтяники из 34 дочерних предприятий "Роснефти" будут соревноваться на легендарных стадионах и трассах в таких видах спорта, как лыжные гонки, хоккей и биатлон", - отметили в компании.

XIV Зимние игры открывают состязания по хоккею, которые развернутся под сводами ледового дворца "Айсберг" - арены, на которой в 2014 году российские спортсмены завоевали множество золотых медалей в шорт-треке и фигурном катании, добавили в "Роснефти". Хоккейные игры будут проходить ежедневно в трех дивизионах - Суперлиге, Высшей и Первой лигах, а финал состоится 28 февраля. За всеми матчами хоккейного турнира можно следить онлайн.

Соревнования по лыжам и биатлону пройдут на высоте 1 500 м - в комплексе "Лаура", который также стал местом триумфа российских олимпийцев в 2014 году. В 2026 году в биатлоне - нововведение: впервые стрельба будет вестись не только из положения лежа, но и стоя, что потребует от спортсменов особой выдержки и мастерства. Для лыжников и биатлонистов уже традиционно предусмотрены мужская и женская дистанции, а также эстафета.

О вкладе в развитие спорта

Развитие спорта - одно из основных направлений социальной политики "Роснефти". Ежегодно в компании проводятся зимние и летние спортивные игры, которые объединяют тысячи спортсменов со всей России. Впервые соревнования состоялись в 2005 году и с тех пор являются частью корпоративной культуры.

Кроме того, "Роснефть" финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. Компания также оказывает поддержку профессиональному и любительскому спорту, проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни среди как собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности.

В "Роснефти" действует корпоративное спортивно-оздоровительное движение "Энергия жизни", в рамках которого сотрудники занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах. В 2025 году почти 134 тыс. работников компании регулярно занимались спортом. При этом свыше 96 тыс. сотрудников приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.