Мини-аукционы на портале поставщиков сэкономили Москве свыше 6 млрд рублей

Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%, отметила заммэра столицы Мария Багреева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москва сэкономила более 6 млрд рублей благодаря котировочным сессиям на портале поставщиков в 2025 году. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В 2025 году на портале поставщиков заказчики из Москвы успешно провели свыше 175 тыс. котировочных сессий. Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Благодаря этому город сэкономил 6,6 млрд рублей. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено свыше 17 тыс. контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары - по 13 тыс. сделок", - рассказала Багреева, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Котировочные сессии проходят в формате мини-аукциона, в ходе которого предприниматели пошагово снижают начальную цену контракта, определенную заказчиком. Сессия продолжается 3, 6 или 24 часа. Побеждает участник, предложивший наименьшую стоимость.

Как подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, функционал котировочных сессий полезен как для заказчиков, так и для поставщиков, поскольку они получают возможность находить надежных партнеров и расширять рынки сбыта. "Наиболее активно в мини-аукционах со столицей в этом году участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Калужской областей. На них пришлось 113,6 тыс. контрактов - 65% от общего числа", - цитирует пресс-служба Пуртова.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. В настоящее время на платформе работают заказчики из 44 регионов России.