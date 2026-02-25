В России вылов водных биоресурсов в 2026 году может достичь 4,8 млн тонн

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что в целом отечественный рыбохозяйственный комплекс работает стабильно, несмотря на санкционное давление

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вылов водных биологических ресурсов в России по итогам 2026 года может составить порядка 4,8 млн тонн, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на расширенном совещании в Совете Федерации по актуальным проблемам в сфере рыбного хозяйства.

"В этом году ожидаем, что скорректированный вылов до внесения данных малыми и средними предприятиями составит порядка 4,8 млн тонн", - сказал Шестаков.

В то же время производство продукции аквакультуры по итогам года составит около 400 тыс. тонн.

Глава Росрыболовства отметил, что в целом отечественный рыбохозяйственный комплекс работает стабильно, несмотря на санкционное давление.

В конце декабря 2025 года ведомство сообщало, что вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями в 2025 году составил 4,639 млн тонн. По итогам 2024 года вылов превышал 4,9 млн тонн.