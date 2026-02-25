В аэропортах Краснодарского края задерживаются более 20 рейсов

Задержки связаны с поздним прибытием авиалайнеров

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Вылет и прилет 23 рейсов задерживается в международных аэропортах Краснодарского края, согласно данным онлайн-табло.

В аэропорту Краснодар задержаны четыре рейса: один на вылет - в Москву, еще три на прилет - два из Москвы и один из Новосибирска. Незначительные задержки связаны с поздним прибытием рейсов, пояснили в пресс-службе аэропорта. Кроме того, один рейс на прилет из Москвы задерживается в аэропорту Геленджика.

В аэропорту Сочи задерживаются 18 рейсов. На вылет фиксируется девять задержек: четыре рейса в Москву, по одному - в Тбилиси (Грузия), Казань, Самару, Екатеринбург и Оренбург. На прилет - еще девять: пять рейсов из Москвы, по одному - из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тбилиси и Алма-Аты (Казахстан).

Накануне Росавиация ограничивала работу аэропорта Сочи с целью обеспечения безопасности полетов, однако это не повлияло на задержки 25 февраля - они связаны с поздним прибытием авиалайнеров. Аэропорт работает штатно, всего на текущие сутки запланировано 62 рейса на прилет и 64 - на вылет, сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.