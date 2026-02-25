"Автоваз" ввел в эксплуатацию автоматизированную линию сборки и балансировки колес

Оборудование уже обеспечивает колесами Lada Vesta и Iskra, сообщили в автоконцерне

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" запустил новую автоматизированную линию сборки и балансировки колес. Оборудование уже обеспечивает колесами Lada Vesta и Iskra, а также ляжет в основу подготовки к выпуску Lada Azimut. Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна.

"На "Автовазе" введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия сборки и балансировки колес. Современное оборудование уже сегодня работает на конвейер, обеспечивая колесами серийные автомобили Lada Vesta и Lada Iskra. Высокий темп производства и встроенные системы контроля качества также станут основой для подготовки к выпуску нового кроссовера Lada Azimut", - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, новая линия позволяет собирать колеса диаметром от 15 до 17 дюймов, включая впервые применяемые на Lada 18-дюймовые. Пробная партия таких колес для Lada Azimut уже произведена, потенциально линия способна работать с размерностью до 22 дюймов.

В пресс-службе уточнили, что сборка ведется с применением машинного зрения, автоматически прерывающего процесс при несоответствии шины и диска. Балансировка проводится дважды. Производительность линии - 12 секунд на колесо, что в полтора раза быстрее предыдущего оборудования.