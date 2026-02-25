Azur air вынужденно корректирует расписание рейсов в/из Таиланда

Авиаперевозчик сообщил, что это необходимо для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air по технической причине вынужденно корректирует расписание некоторых рейсов следованием в/из Таиланда для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Авиакомпания Azur air вынужденно корректирует расписание некоторых рейсов по технической причине для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети. Службы авиакомпании прикладывают максимум усилий для стабилизации расписания", - отмечается в сообщении.

В рамках оперативных корректировок изменено время вылета рейсов ZF-2901 Москва - Пхукет, ZF-2902 Пхукет - Москва, ZF-2837 Екатеринбург - Паттайя, ZF-2838 Паттайя - Екатеринбург , ZF-2927 Уфа - Пхукет, ZF-2928 Пхукет - Уфа, ZF-2986 Пхукет - Сургут.

Пассажиры указанных рейсов были заблаговременно проинформированы об изменении времени отправления и планируют прибытие в аэропорт к обновленному времени вылета. С теми, кто прибыл к ранее установленному времени, на месте работают представители авиакомпании.

Обслуживание пассажиров осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами: предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, при необходимости организуется размещение в гостиницах.

Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло аэропортов отправления, на официальном сайте авиакомпании в разделе "Статус рейса", а также с помощью чат-бота перевозчика в Telegram.