CNN: Paramount предложил более высокую цену за покупку Warner Bros

PS также предложил WBD компенсацию в размере $7 млрд за расторжение сделки на случай, если договоренность сорвется из-за проблем с регулирующими органами

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Paramount Skydance (PS) представил медиаконцерну Warner Bros. Discovery (WBD) новое предложение о выкупе компании по стоимости до 31$ за акцию. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, PS также предложил WBD компенсацию в размере $7 млрд за расторжение сделки на случай, если договоренность сорвется из-за проблем с регулирующими органами. Отмечается, что WBD возобновит переговоры с PS, однако не откажется от планов по слиянию со стриминговым сервисом Netflix, который, как ожидается, сделает аналогичное предложение.

Сделка по продаже части активов одной из старейших голливудских компаний WBD относительно молодому сервису Netflix активно обсуждается в последние месяцы как в медиабизнесе, так и среди политиков США. Эксперты считают, что приобретение Netflix киностудий и каталога WBD значительно укрепит позиции сервиса и изменит американский медиарынок. Потенциальную сделку комментировал даже президент США Дональд Трамп, который назвал ее проблематичной из-за увеличения рыночной доли Netflix. При этом американские СМИ также указывают, что один из владельцев PS Ларри Эллисон поддерживает близкие отношения с Трампом.