Акции добытчиков редкоземов КНР взлетели на фоне заявлений США

Ценные бумаги металлургической компании CHINALCO выросли на 9,97%, Baotou Steel - на 10,15%

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Акции китайских компаний, добывающих редкоземельные минералы, значительно выросли после признания Соединенными Штатами зависимости от иностранных источников поставок критически важных минералов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Ценные бумаги металлургической компании CHINALCO выросли на 9,97%, Baotou Steel - на 10,15%, China Northern Rare Earth - на 9,99%, China Rare Earth - на 8,49%, Shenghe Resources - на 8,45%, JL MAG Rare-Earth - на 7,59%.

Основные индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component выросли на 0,72% и 1,29%, до 4 147,23 пункта и 14 475,87 пункта соответственно. Помимо отрасли редкоземов, хорошую динамику продемонстрировали компании химической промышленности и нефтегазовой отрасли.

Ранее помощник шефа Пентагона Майкл Каденацци выступил на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Он заявил, что американская экономика более чем на 90% зависит от импорта около 25 важнейших минералов и более чем на 50% зависит от иностранных источников по поставкам еще более чем 50 минералов. Значительная и в некоторых случаях доминирующая доля мировых перерабатывающих мощностей по производству этих и других минералов сосредоточена в пределах Китая, добавил он.