В Токио провели первый испытательный полет летающего автомобиля

Аппарат преодолел расстояние примерно в 150 м над Токийским заливом

Редакция сайта ТАСС

© о: ТАСС/ YouTube-канал SkyDrive Inc

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Первый испытательный полет летающего автомобиля, разработанного японским стартапом SkyDrive Inc., прошел в Токио. Об этом сообщила компания-разработчик.

В ходе демонстрационного полета аппарат преодолел расстояние примерно в 150 м над Токийским заливом. Он находился в воздухе в течение 3,5 минуты.

Летающий автомобиль SD-05 оснащен аккумуляторами и 12 роторными двигателями с лопастями, похожими на винты у квадрокоптеров. Он рассчитан на трех человек и может преодолеть расстояние от 15 до 40 км.

Благодаря своим габаритам SD-05 может совершать посадку в тех местах, где это не может сделать вертолет. По словам гендиректора SkyDive Томохиро Фукудзавы, стоимость полета в перспективе может быть примерно вдвое больше, чем на такси, а время в пути - в четыре-пять раз меньше.