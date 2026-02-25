Минпромторг не планирует ограничивать эксплуатацию рыболовецких судов по возрасту

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов отметил, что министерство ведет работу в части безопасности эксплуатации грузовых судов, которые перевозят опасные грузы и работают в формате река-море

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ не планирует вводить ограничения по эксплуатации рыболовецких судов по возрасту, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в Совете Федерации на расширенном совещании по актуальным проблемам в сфере рыбного хозяйства.

"Я скажу, что у нас не было предложений по тому, чтобы ограничить эксплуатацию именно рыболовецких судов", - сказал он.

Чекушов отметил, что министерство ведет работу в части безопасности эксплуатации грузовых судов, которые перевозят опасные грузы и работают в формате река-море.

"Еще раз подтвердить, что такого рода предложений у нас нет, и мы их в настоящий момент не готовим. Поэтому наша задача - безусловно, работать над теми заказами, которые у наших рыбаков сегодня есть и размещены на наших верфях", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Росрыболовство считает нецелесообразным ограничение эксплуатации судов рыбопромыслового флота. В ведомстве тогда отметили, что Росрыболовство реализует программу модернизации рыбохозяйственного комплекса, которая показала свою эффективность на практике.