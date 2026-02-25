Мишустин: ВВП России за три года вырос более чем на 10%

Этого удалось добиться за счет концентрации ресурсов на приоритетах, определенных президентом, отметил премьер-министр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2025 году был на уровне 1%, а за последние три года - свыше 10%. И это при том, что Москва столкнулась с сильнейшими внешними вызовами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. И это при усилении непростых внешних вызовов", - отметил он.

Мишустин пояснил, что сделать это удалось за счет концентрации ресурсов на приоритетах, определенных президентом. В том числе был обеспечен быстрый старт новым национальным проектам. Значительная часть из них ориентирована на технологическое лидерство.

"Новые задачи более сложные и требуют больших усилий: запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами, расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков и рынков сбыта, а также укрепления собственных технологических компетенций", - сказал глава кабмина.

Совершенствуется и система государственного управления, добавил премьер. "С учетом современных возможностей оперативнее выявляются проблемные места и вносятся необходимые корректировки", - указал Мишустин.