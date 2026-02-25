Мишустин обратил внимание на включение РФ в лидеры по цифровизации гостехнологий

Действует система управления рисками - от операционных до стратегических, отметил премьер-министр России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание, что Всемирный банк включил Россию в число лидеров по цифровизации государственных технологий.

"Даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов. У нас одним из них является единый план", - сказал он, выступая с отчетом в Госдуме.

Мишустин напомнил, что в план вошли меры, необходимые для выполнения указа президента по достижению национальных целей развития. "Действует система управления рисками - от операционных до стратегических. С учетом обратной связи от граждан и бизнеса, важную роль в обеспечении которой играет Государственная дума. Это позволило получить первые результаты реализации новых нацпроектов. Создать возможности для людей, экономики, конкурентоспособности страны, а также обороноспособности и безопасности", - отметил премьер.