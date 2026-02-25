Google оштрафовали за распространение VPN-сервисов

Сумма штрафа составила 22,8 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 22,8 млн рублей за распространение VPN-сервисов через Google-play. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Google LLC виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказано в решении суда. Всего суд вынес решение по шести протоколам в отношении компании на общую сумму 22,8 млн рублей.

Как сказано в материалах дела, Роскомнадзор выявил шесть случаев размещения в магазине приложений Google Play предложений о скачивании VPN. Регулятор направил предостережение о необходимости удалить эти объявления, но Google эти требования проигнорировал. И тогда Роскомнадзор передал протоколы об административных правонарушениях в суд. Представитель Google в суд не явился, дело рассмотрели без него.