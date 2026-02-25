Программы развития "слабых" регионов позволили за год привлечь 30 млрд рублей инвестиций

Кабмин продолжил помогать регионам через новые специальные индивидуальные проекты, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Реализация индивидуальных программ развития регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями позволила за год привлечь в эти десять субъектов почти 30 млрд рублей частных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Продолжили помогать регионам через новые специальные индивидуальные программы развития. Разработали их по поручению президента для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашия, Алтайского края, Псковской и Курганской областей. И как результат - только за год почти 30 млрд частных инвестиций пришли в промышленный сектор, сельское хозяйство, туризм этих субъектов федерации", - сказал он.

Год назад на отчете в Госдуме Мишустин сообщал, что на поддержку 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития через механизм индивидуальных программ предусмотрено 60 млрд рублей.

С 2020 по 2024 год индивидуальные программы социально-экономического развития реализовывались в Адыгее, Алтайском крае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Республике Алтай, Псковской и Курганской областях, Туве, Чувашии.