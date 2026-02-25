Число субъектов МСП в 2025 году выросло почти на 4%

Показатель составил 6,84 млн

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Благодаря мерам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) число субъектов МСП в прошлом году выросло почти на 4% и превысило 6,84 млн. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Действуют меры поддержки малого и среднего предпринимательства - программа льготного кредитования, зонтичные поручительства, помощь региональных гарантийных организаций и другие. Благодаря этим механизмам в прошлом году число субъектов МСП выросло почти на 4% и превысило 6 млн 840 тыс. Это самое большое значение за весь период формирования реестра таких предприятий", - сказал он.

Мишустин также напомнил, что на снятие барьеров, сокращение инвестиционного цикла и упрощение процедур для предпринимателей направлена принятая в конце прошлого года Национальная модель целевых условий ведения бизнеса.

"Для укрепления технологической кооперации и экономики в целом - совершенствовали условия, снижали административную нагрузку на бизнес. Повышая привлекательность России как инвестиционной площадки, где можно создавать и развивать крупные промышленные инициативы. В результате интерес инвесторов к взаимодействию с нашей страной сохранился. Приток средств в основной капитал остался примерно на уровне предыдущего года", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что одним из самых востребованных инструментов является Фабрика проектного финансирования, оператором которой является ВЭБ.РФ. "По итогам прошлого года в нее включены пять проектов общей стоимостью более двух триллионов рублей. Расширяется приток средств благодаря соглашениям о защите и поощрении капиталовложений", - сказал он.