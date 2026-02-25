Bloomberg: США ввели пошлины в 126% на импорт солнечных батарей из Индии

Аналогичные пошлины Соединенных Штатов от 86% до 148% установлены на импорт таких батарей из Индонезии и в 81% из Лаоса

© AP Photo/ John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. США ввели предварительные 126-процентные пошлины на поставки солнечных батарей из Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Аналогичные американские пошлины от 86% до 148% установлены на импорт солнечных батарей из Индонезии и в 81% из Лаоса. Тарифы установлены на основе определения иностранных субсидий, которые, по утверждению Вашингтона, позволили экспортерам из этих стран поставлять эту продукции по более низким ценам по сравнению с американскими производителями. Увеличение пошлин направлено на установление честной конкуренции на рынке солнечной энергетики США, восстановление внутренних мощностей и создание высокооплачиваемых рабочих мест.

По данным Bloomberg, на Индию, Индонезию и Лаос в первой половине 2025 года приходилось 57% импорта солнечных модулей США. Эксперты агентства заявили, что новые повышенные пошлины сделают американский рынок практически недоступным для экспорта солнечных батарей из Индии.

Согласно статистике Министерства торговли США, импорт солнечных батарей из Индии в 2024 году составил $792,6 млн, что более чем в двое превышал показатель 2022 года.

Во вторник вступил в действие указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий введение 10-процентных пошлин на импорт из всех стран сроком 150 дней. В связи с этим была перенесена на март встреча индийских и американских представителей для завершения работы над юридическим текстом временного торгового соглашения между странами.

Ранее в этом месяце Индия и США опубликовали совместное заявление, в котором объявили о завершении работы над первой частью торговой сделки. Теперь содержащиеся там положения должны быть преобразованы в юридический документ, который будет подписан обеими сторонами.