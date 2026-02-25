Мишустин: в РФ сформированы мощные центры промышленной робототехники

По словам премьера, становление современных секторов невозможно без сильной радиоэлектронной отрасли

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. В России сформированы мощные центры промышленной робототехники для разработки и внедрения решений автоматизации в станкостроение. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"В станкостроении - базовой отрасли для всех производств - особый акцент делаем на автоматизацию. Для разработки и внедрения таких решений сформированы мощные центры промышленной робототехники в Московском регионе, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях. Как результат, по оценкам экспертов, у нас уже число роботов выросло более чем в полтора раза. А доля российских станков и инструментов в стране составила треть от их общего количества", - сказал он.

По словам Мишустина, становление современных секторов невозможно без сильной радиоэлектронной отрасли. "Для создания средств высокоскоростной обработки данных в Москве было запущено тестовое производство фотонных интегральных схем. Это критически важные компоненты при развертывании сети мобильной связи 5G", - сообщил премьер-министр.

При этом Мишустин отметил, что наращивание мощностей в промышленности требует дополнительных энергоресурсов. "Для этого построили и модернизировали свыше 30 объектов генерации. Это дало дополнительно более одного ГВт", - сказал он.