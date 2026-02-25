Российские верфи в 2025 году построили более 100 гражданских судов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что среди них есть и морские

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские верфи в 2025 году построили более 100 гражданских судов, в том числе морских, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Читайте также Вопросы депутатов и работа кабмина. История отчетов правительства перед Госдумой

"Все более востребованными становятся водные маршруты. Для регулярных внутригородских сообщений, речного туризма, логистических и других операций. Как следствие, загрузка верфей растет. За прошедший год было построено свыше 100 гражданских судов, в том числе и морских", - сказал Мишустин.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал, что пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в России в 2025 году выросли на 7% - до 13 млн человек, а туристические перевозки - на 23% .