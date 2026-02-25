В России на реализацию индустриальных проектов привлекут более 170 млрд рублей

По линии Фонда развития промышленности профинансировали сотни инициатив на общую сумму порядка 87 млрд рублей, в том числе во Владимирской, Нижегородской, Липецкой, Сахалинской областях, в Краснодарском крае, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заключенные специальные инвестиционные контракты в 2025 году позволят привлечь свыше 170 млрд рублей на реализацию крупных индустриальных проектов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Благодаря заключенным в прошлом году специальным инвестиционным контрактам будет привлечено более 170 млрд рублей на реализацию крупных индустриальных проектов. А это около четырех тысяч рабочих мест в десяти российских субъектах. По линии Фонда развития промышленности профинансировали сотни инициатив на общую сумму порядка 87 млрд рублей, в том числе во Владимирской, Нижегородской, Липецкой, Сахалинской областях, в Краснодарском крае. И практически в половине регионов. Так, с его помощью в Красноярске было запущено первое в России производство перспективного материала на базе химического элемента - германия, который необходим для изготовления оптоволокна высокого качества - основы быстрого интернета и передовой медицины", - сказал он.