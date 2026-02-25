ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На внедрение отечественного ПО направили 22 млрд рублей

25 февраля, 09:55

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. На доработку и внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов за четыре года направлено 22 млрд руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Содействовали созданию индустриального программного обеспечения, для замещения зарубежного. Для этого объединили усилия отраслевых заказчиков и разработчиков. За последние 4 года предоставили им 22 млрд руб. на доработку и внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. Гранты пошли на реализацию около 50 проектов. Из них 15 - по развитию систем автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий. Это так называемый тяжелый промышленный софт, который особенно востребован на производствах для повышения их эффективности", - сказал Мишустин. 

