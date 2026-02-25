Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки "мегасайенс"

Россия продолжила расширять возможности для фундаментальных и прикладных исследований, подчеркнул премьер-министр

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Завершение строительства установки "мегасайенс" - "Сибирский кольцевой источник фотонов" - стало большим событием в научной сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Глава кабмина отметил, что без собственных решений во всех отраслях трудно конкурировать в мире, они нужны для укрепления глобального технологического лидерства. И Россия продолжила расширять возможности для фундаментальных и прикладных исследований.

"Большим событием в научной сфере стало завершение строительства установки "мегасайенс" - Сибирский кольцевой источник фотонов. А в России - после распада СССР - ничего подобного не создавали", - подчеркнул премьер.

Мишустин также уточнил, что в этом году будут проведены первые эксперименты, результаты которых помогут ускорить разработку лекарств и новых материалов и станут также применяться в микроэлектронике и других критически значимых отраслях.

"Открыли пять геномных центров мирового уровня, в которых уже разработаны и проходят исследования, например, тест-системы для подбора персональной терапии сердечно-сосудистых патологий, при онкологии, лекарства от болезни Паркинсона, для профилактики и диагностики различных инфекционных заболеваний и многие другие, - перечислил он. - Все мы понимаем, насколько они важны. Это в будущем - миллионы спасенных жизней. И такие новации помогают сделать жизнь людей лучше и безопаснее".