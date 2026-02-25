В трех городах введут новые терминалы аэропортов

Речь идет о Барнауле, Благовещенске и Оренбурге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Новые аэропортовые терминалы еще в трех городах - Барнауле, Благовещенске и Оренбурге - будут введены в эксплуатацию в 2026 году при поддержке ВЭБ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В этом году будут введены в эксплуатацию новые терминалы [в аэропортах] еще в 3 городах - Барнауле, Благовещенске и Оренбурге. На рассмотрении в госкорпорации находится еще 7 проектов в аэропортовой инфраструктуре стоимостью порядка 140 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего при поддержке ВЭБ.РФ открыты 17 аэропортовых терминалов - в частности, в Москве (Шереметьево D), Санкт-Петербурге, Владивостоке, Саратове, Сочи, Хабаровске, Екатеринбурге, Новом Уренгое, Новосибирске, Магадане, Самаре, Воронеже, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Минводах, Мурманске. "В 2025 году общий пассажиропоток всех терминалов, построенных при поддержке ВЭБ.РФ, достиг 121 млн человек", - сообщили в госкорпорации.

При этом с финансовой поддержкой ВЭБ.РФ строятся еще пять аэропортов. По данным пресс-службы, общий объем инвестиций в эти проекты составляет 376 млрд рублей, из них объем участия ВЭБ.РФ достиг 150 млрд рублей.