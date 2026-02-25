Мишустин заявил о запуске системы поддержки технологических проектов

В ее рамках уже направлены средства на реализацию 150 инициатив.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти России запустили в стране систему поддержки технологических проектов, в чьи задачи входит довести созданное решение до функционирующего прототипа. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Запустили систему поддержки технологических проектов - с задачей доведения отечественных решений до стадии функционирующего прототипа", - рассказал глава кабмина. В ее рамках уже направлены средства на реализацию 150 инициатив.

"Выстраиваем прочную связку науки и производства, чтобы перспективные идеи реализовывались на практике. Таким малым технологическим компаниям сегодня доступно два десятка специальных инструментов, включая гранты, льготное кредитование и ускоренное патентование изобретений", - продолжил он.

Благодаря этому, только за прошедший год число малых технологических компаний выросло в полтора раза и составило шесть с половиной тысяч.

"С прошлого года предприятия получили возможность списывать затраты на НИОКР в двойном размере, чтобы оставить на развитие больше средств", - уточнил премьер.

Все эти меры, по словам Мишустина, дают конкретные результаты: в частности разработаны и подготовлены к серийному выпуску восемь видов научных приборов - включая тандемный масс-спектрометр, применяемый для анализа сложных жидкостей, например, нефти. "Для подобных масштабных инициатив продолжили модернизацию российских лабораторий и опытных производств, сфокусировав поддержку на 50 инжиниринговых центрах и центрах коллективного пользования", - резюмировал он.