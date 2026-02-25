Мишустин: урожай зерновых в РФ по итогам 2025 года входит в пятерку лучших за 20 лет

По итогам 2025 года валовый сбор зерна с учетом Донбасса и Новороссии вырос почти до 142 млн тонн, уточнил премьер-министр

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Урожай зерновых в России по итогам 2025 года входит в пятерку лучших за два последних десятилетия. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Урожай зерновых - входит в пятерку лучших за два последних десятилетия. Есть рекорды по масличным, включая сою и рапс, по зернобобовым, производству сырого молока", - сказал он.

Мишустин также отметил, что в РФ расширяют сеть кадровых и научных центров, которые четко соответствуют запросам ключевых секторов, в том числе - для сельского хозяйства, которое показывает устойчивую положительную динамику. Объемы его продукции за прошлый год выросли почти на 5%, заявил он.

О сборе зерна в РФ

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.