РФ обеспечена отечественными семенами по базовым сельхозкультурам почти на 70%

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал усилить технологическую независимость АПК за счет собственных разработок и оборудования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия обеспечена отечественными семенами по базовым сельхозкультурам практически на 70%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Чтобы у производителей был посевной и племенной материал, особое внимание уделяем агронауке. Отечественными семенами по базовым культурам мы обеспечены уже практически на 70%. А в 2025 году в государственный реестр добавлены еще сорок семь новых сортов и гибридов растений российской селекции", - сказал он.

Мишустин заявил, что предстоит усилить технологическую независимость АПК за счет собственных разработок и оборудования, и отметил наличие современных подходов в пищевой промышленности, выпуске машин и ветеринарных препаратов.

"Применяем гибкую, учитывающую запросы аграриев, стратегию оказания поддержки малым и средним хозяйствам. Предоставляя гранты для начинающих, потребкооперации и семейных ферм. Помогли ветеранам СВО запустить свыше шестидесяти проектов в АПК. Все эти шаги позволяют решать основные задачи продовольственной безопасности, насыщения внутреннего рынка качественными продуктами питания", - сообщил премьер-министр.