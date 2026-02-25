Мишустин: важно синхронизировать разработку инноваций с потребностями экономики

Такой подход требует четкой координации действий всех ведомств, отметил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность синхронизации разработки и выпуска инновационной продукции с прогнозными потребностями экономики.

"Чтобы повысить эффективность совместной работы науки и промышленности по проектам техлидерства, важно синхронизировать разработку и выпуск инновационной продукции с прогнозными потребностями экономики", - отметил премьер, выступая с отчетом в Госдуме.

Такой подход, по словам Мишустина, требует четкой координации действий всех ведомств. "Поэтому сформирована правительственная комиссия по промышленности, которая будет принимать решения по вопросам развития ключевых отраслей", - пояснил он.

Среди ее значимых функций - согласование квалифицированных заказчиков и генеральных конструкторов, от опыта и компетенции которых напрямую зависит успешность реализации сложных проектов. "У каждой технологии должны быть фамилия, имя, отчества генерального конструктора, мы об этом договорились", - подчеркнул Мишустин.

"Для преодоления возможных финансовых трудностей предприятий точечно донастраиваем системные и отраслевые меры поддержки под конкретные продукты", - резюмировал он.